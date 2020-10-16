На Дніпропетровщині судитимуть лікаря, через якого померла пацієнтка

У Дніпропетровській області лікар-рентгенолог не виявила у пацієнтки захворювання, яке згодом призвело до смерті жінки.

При цьому медик одної з центральних міських лікарень в області мала достатній досвід і кваліфікацію. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Доктор, переглядаючи флюорограму пацієнтки, не діагностувала у неї злоякісну пухлину. У медичній картці вона зробила позначку про те, що легені жінки чисті.

Через те, що пухлину не почали лікувати вчасно, жінка померла. Павлоградська прокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт проти лікаря. Їй інкримінують неналежне виконання своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

На даний момент триває судовий розгляд кримінального провадження.

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