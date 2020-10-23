На Дніпропетровщині робочий потонув у зерні на елеваторі

У четвер ввечері, 22 жовтня, в місті П'ятихатки Дніпропетровської області стався нещасний випадок на виробництві.

Близько 21:00 на одному з місцевих підприємств 27-річний чоловік загинув на елеваторі. Попередньо відомо, що він був працівником даного зерносховища, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, загиблий під час роботи випустив із рук лопату. Після цього він відкріпив страховку, порушивши правила безпеки. Чоловік провалився в зерно на елеваторі і потонув у ньому.

Щоб знайти тіло робітника, довелося розібрати низ корпусу силосної ями. Загиблого діставали через трубу подачі зерна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під Дніпром чоловік впав у погріб і пролежав там тиждень. Він помер у лікарні від отриманих травм.