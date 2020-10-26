На Дніпропетровщині п'яний водій навантажувача влаштував перегони в поліцейськими в полі

У ніч на 26 жовтня в селі Любимівка Дніпропетровської області правоохоронці влаштували погоню за п'яним водієм навантажувача.

Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області, чоловік збивав сміттєві баки, створював аварійні ситуації на дорозі і не реагував на зауваження дільничного, який намагався спіймати порушника. На допомогу колезі виїхав наряд патрульних (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Поліцейським вдалося зупинити автомобіль, однак його водій кинувся навтікача. Незабаром його наздогнали і затримали. Як виявилося, за кермом навантажувача перебував 24-річний місцевий житель.

Результат драгера виявився позитивним – 1,42 проміле алкоголю в крові водія. Крім того, при собі він мав предмет, схожий на холодну зброю. На порушника було складено відповідні адміністративні матеріали за керування в стані сп'яніння і невиконання вимоги про зупинку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі митника звинуватили в махінаціях з автомобілями.