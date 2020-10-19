На Дніпропетровщині п'яний чоловік випав з балкону багатоповерхівки

Софія Ковнір Події 07:35, 19.10.2020

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області з балкона багатоповерхового будинку випав 38-річний чоловік і розбився на смерть.

Він був в стані алкогольного сп'яніння, передає "Дніпро оперативний".

Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Шевченка. За попередньою інформацією, місцевий житель, перебуваючи в стані сп'яніння, випадково випав з балкона дев'ятого поверху.

В результаті падіння чоловік отримав травми, несумісні з життям. Прибулі на місце медики констатували смерть потерпілого.

Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини трагічного випадку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі 17-річна студентка викинулася з балкона багатоповерхівки. Напередодні трагедії вона натякнула про намір накласти на себе руки в листуванні.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Помер військовий Кім Дуванов, звільнений із полону бойовиків

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час

Суїциди фронтовиків: як зупинити самознищення тих, хто пройшов війну

Марихуана, Будапештський меморандум і місцеві вибори

Білорусь вийшла на "Партизанський марш": силовики стріляли гумовими кулями, сотні затриманих