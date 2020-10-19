На Дніпропетровщині п'яний чоловік випав з балкону багатоповерхівки

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області з балкона багатоповерхового будинку випав 38-річний чоловік і розбився на смерть.

Він був в стані алкогольного сп'яніння, передає "Дніпро оперативний".

Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Шевченка. За попередньою інформацією, місцевий житель, перебуваючи в стані сп'яніння, випадково випав з балкона дев'ятого поверху.

В результаті падіння чоловік отримав травми, несумісні з життям. Прибулі на місце медики констатували смерть потерпілого.

Тепер правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини трагічного випадку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі 17-річна студентка викинулася з балкона багатоповерхівки. Напередодні трагедії вона натякнула про намір накласти на себе руки в листуванні.