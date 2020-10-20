На Дніпропетровщині поліцейського побили цеглою до втрати пам'яті

Аліна Рашевська Події 17:15, 20.10.2020 Оновлено: 17:21, 20.10.2020

У понеділок, 19 жовтня, у місті Кам'янське Дніпропетровської області поліцейський зазнав нападу під час затримання автомобільних крадіїв.

Правоохоронець став свідком того, як двоє чоловіків зняли акумулятор із чужої автівки. Він спробував самостійно спіймати зловмисників, проте ті вдарили його по голові цеглиною, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Коли поліцейський знепритомнів, нападники забрали в нього телефон і спробували втекти з місця події. Зловмисників зупинили оперативники, які прибули на допомогу колезі.

Затриманими виявилися 39-річний кам'янчанин і 38-річний житель Криничанського району. Обидва чоловіки раніше вже були судимі. Їм інкримінують злочини відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: крадіжка, розбій і погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині банда роками тримала людей у трудовому рабстві.

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