На Дніпропетровщині фірма-утилізатор створила звалище токсичних відходів. Фото

У Дніпропетровській області ліцензована харківська фірма-утилізатор відходів грубо порушувала екологічні норми, забруднюючи навколишнє середовище.

Контракт на майже 2,5 мільйона гривень із компанією уклав місцевий завод із виробництва труб. Фірма мала вивозити з підприємства токсичні речовини та утилізувати їх, повідомили в пресслужбі СБУ.

Замість утилізації відходів компанія домовилася про їх зберігання з жителем Марганця на орендованій ділянці землі площею 15 га. За свої послуги громадянин отримував винагороду. Забруднюючі речовини двічі на тиждень вивозили вантажівками на звалище. що утворилося на згаданій ділянці на околиці міста.

Під відкритим небом зберігалися токсичні відходи 1-3 класу небезпеки. Через підземні води небезпечні речовини могли потрапити до Каховського водосховища.

Правоохоронці затримали зловмисників під час відвантаження чергової партії відходів. Було відкрито два кримінальні провадження за фактом злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, і забруднення земель. Слідчі дії тривають.

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