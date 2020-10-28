На Дніпропетровщині чоловіка побили за зауваження п'яній компанії

Софія Закревська Події 09:00, 28.10.2020

У Павлограді Дніпропетровської області 23 жовтня біля одного з магазинів на вулиці Заводській сталася бійка.

У результаті інциденту 46-річний чоловік отримав травми і потрапив до лікарні. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Причиною конфлікту став п'яний дебош, який влаштували відвідувачі магазину. Нападник разом із приятелями приїхав туди на автомобілі "ВАЗ 2101". Зайшовши до приміщення, нетвереза компанія вела себе неадекватно і агресивно, чоловіки чіплялися до покупців і працівників магазину.

Інцидент стався біля магазину.
Пресслужба ГУПН в Дніпропетровській області

На критику такої поведінки з боку оточуючих хулігани не реагували. Коли один із відвідувачів зробив компанії зауваження, зловмисник схопив трубу і побив нею чоловіка, а після поїхав з місця події.

Постраждалого 46-річного городянина госпіталізували. Правоохоронці затримали і доставили до відділення причетного до нападу 34-річного місцевого жителя. Після поліцейські зайнялися розшуком його спільника.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, здійсненого групою осіб. Зловмисникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в центрі Дніпра троє чоловіків влаштували стрілянину. Вони мали при собі кілька видів зброї.

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Дніпро Події

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