На Дніпропетровщині чоловік знімав дитяче порно і продавав його в США та Європі

У Дніпропетровській області 27-річний чоловік займався виробництвом і розповсюдженням порнографічних роликів за участю дітей.

Відео він продавав "клієнтам" в США, країнах Європи та Україні. Вартість кожного запису становила 60 доларів, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Діяльність зловмисника припинили українські правоохоронці разом із колегами з Німеччини, Естонії та США. За місцем проживання затриманого чоловіка провели обшуки, в ході яких було вилучено мобільні телефони, ноутбуки, документацію, носії інформації і банківську карту, на яку "клієнти" перераховували гроші.

Усю виявлену техніку направили на експертизу. В цілому у підозрюваного зберігалися понад тисячу зразків дитячого порно.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом виготовлення, збуту і розповсюдження порнографії за участю неповнолітніх. Чоловікові загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. На даний момент тривають слідчі дії.

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