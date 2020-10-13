На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у власному будинку. Фото

Аліна Рашевська Події 10:50, 13.10.2020

У вівторок, 13 жовтня, в селі Миролюбівка Дніпропетровської області загорівся одноповерховий приватний будинок.

З палаючого приміщення не встиг вибратися його 83-річний власник. Бездиханне тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

До прибуття надзвичайників вогонь встиг поширитися на площі 12 м. кв. Причина виникнення пожежі встановлюється.

У селі Миролюбівка горів приватний будинок.
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
В результаті пожежі загинув 83-річний чоловік.
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трапилася пожежа в студентському гуртожитку.

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