На Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі у власному будинку. Фото

У вівторок, 13 жовтня, в селі Миролюбівка Дніпропетровської області загорівся одноповерховий приватний будинок.

З палаючого приміщення не встиг вибратися його 83-річний власник. Бездиханне тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

До прибуття надзвичайників вогонь встиг поширитися на площі 12 м. кв. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трапилася пожежа в студентському гуртожитку.