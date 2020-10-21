На Дніпропетровщині чоловік спалив два будинки своїх знайомих. Фото

У Криничанському районі Дніпропетровської області 34-річний місцевий житель пограбував і підпалив будинки своїх знайомих.

Інцидент стався 5 вересня на ґрунті неприязних відносин. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Між зловмисником і двома постраждалими раніше неодноразово виникали сварки. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік згадав колишні образи і відправився до сусіднього селища, де проживали його знайомі.

Спочатку він приїхав до будинку 67-річного потерпілого, вирвав замок вхідних дверей і підпалив оселю зсередини. Після чоловік через вікно проник до будинку свого 42-річного приятеля, викрав звідти будівельний інструмент і також влаштував підпал. У результаті згоріли і сама будівля, і господарська споруда.

Будинки постраждалих згоріли дотла. Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Невдовзі правоохоронці затримали палія. Йому повідомили про підозру у трьох кримінальних провадженнях: порушення недоторканності житла, умисне знищення або пошкодження майна і крадіжка. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі з палаючого будинку пожежники врятували трьох дітей. Дві бригади надзвичайників боролися з вогнем близько години.