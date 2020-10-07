На Дніпропетровщині чоловік скоїв замах на колишню дружину

У Першотравенську Дніпропетровської області 37-річний чоловік намагався вбити колишню дружину.

Інцидент трапився 28 вересня 2020 року в квартирі потерпілої по вулиці Театральній. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Чоловік прийшов до своєї колишньої дружини, між ними виник конфлікт. У ході сварки зловмисник завдав жінці п'ять ударів кухонним ножем у груди та живіт. Після він втік, залишивши знаряддя злочину на місці події.

Нападник не забрав знаряддя злочину. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Нападник переховувався від поліції за межами Дніпропетровської області. Незабаром його затримали і у вівторок, 6 жовтня, чоловікові повідомили про підозру у замаху на вбивство.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі сім'ї влаштували терор заради 50 тисяч доларів. Над чоловіком і його рідними знущалися протягом місяця.