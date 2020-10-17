На Дніпропетровщині чиновника митниці запідозрили в мільйонному зловживанні

Софія Закревська Події 16:00, 17.10.2020

Начальника одного з митних постів Дніпропетровської митниці Державної митної служби підозрюють у зловживанні своїм службовим становищем.

Своїми злочинними діями чиновник завдав збитків державі на суму понад мільйон гривень. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, митник діяв в інтересах приватних підприємств. Він сприяв митному оформлення зернової продукції сумнівного походження.

Начальнику поста вже повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років, а також штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чиновнику повідомили про підозру.
ДБР
Йому загрожує позбавлення волі.
ДБР

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під Дніпром чоловік з ножем напав на бригаду швидкої допомоги. Зловмисник вкрав у медиків сильнодіючі препарати.

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