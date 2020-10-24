На Дніпропетровщині авто врізалося в дерево, водій загинув. Фото

У ніч на суботу, 24 жовтня, на трасі Дніпро-Кривий Ріг легковий автомобіль Opel розбився об дерево. Водій іномарки загинув на місці.

За попередніми даними, машина рухалася в бік Дніпра, передає "Інформатор". Імовірно, автомобіліст міг заснути за кермом. Увага! Фото 18+

Авто почало з'їжджати з дороги, після чого врізалося в дерево і розвернулося. Удар припав на бік водія. Інформація про аварію до поліції надійшла о 00:45. Машину, яка знаходилася в кюветі, помітили не відразу, бо ця ділянка траси не була освітлена.

Від отриманих травм чоловік, який був на кермом Opel, помер на місці. Його тіло, затиснуте в салоні, рятувальники діставали за допомогою гідравлічного інструменту.

Усі обставини і причини ДТП з'ясовуються.

Водій загинув на місці. Інформатор

Його тіло діставали рятувальники. Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під Дніпром авто влетіло в заправку, пасажира вирізали рятувальники. Аварія сталася на в'їзді в місто.