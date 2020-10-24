На Дніпропетровщині авто врізалося в дерево, водій загинув. Фото

Софія Закревська Події 18:00, 24.10.2020 Оновлено: 18:03, 24.10.2020

У ніч на суботу, 24 жовтня, на трасі Дніпро-Кривий Ріг легковий автомобіль Opel розбився об дерево. Водій іномарки загинув на місці.

За попередніми даними, машина рухалася в бік Дніпра, передає "Інформатор". Імовірно, автомобіліст міг заснути за кермом. Увага! Фото 18+

Авто почало з'їжджати з дороги, після чого врізалося в дерево і розвернулося. Удар припав на бік водія. Інформація про аварію до поліції надійшла о 00:45. Машину, яка знаходилася в кюветі, помітили не відразу, бо ця ділянка траси не була освітлена.

Від отриманих травм чоловік, який був на кермом Opel, помер на місці. Його тіло, затиснуте в салоні, рятувальники діставали за допомогою гідравлічного інструменту.

Усі обставини і причини ДТП з'ясовуються.

Водій загинув на місці.
Інформатор
Його тіло діставали рятувальники.
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під Дніпром авто влетіло в заправку, пасажира вирізали рятувальники. Аварія сталася на в'їзді в місто.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Цінуємо як Україну, так і Росію, – Цепкало у Шустера відмовилася визнати окупацію Криму

Арахамія знайшов у машині "жучок" для стеження. Фото

Буде мова – будуть чайові

На COVID-19 в Україні знову захворіли понад 7 тисяч осіб: статистика МОЗ на 24 жовтня

Україна відмовилася від ядерної зброї 29 років тому: чому та що отримала натомість