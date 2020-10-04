На Дніпропетровщині авто розірвало після зіткнення зі стовпом: є загиблі

Аліна Рашевська Події 17:45, 4.10.2020

У місті Павлоград Дніпропетровської області 3 жовтня автомобіль "Славута" на швидкості влетів в електроопору.

Удар був такої сили, що легковик буквально розірвало на частини. Про це повідомляє "Павлоград.dp.ua" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У салоні автомобіля, крім водія, перебували ще два пасажири. В результаті зіткнення дві людини загинули, третя – в реанімації.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч.2. ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті або тяжких тілесних ушкоджень.

У Павлограді авто влетіло в електроопору.
Павлоград.dp.ua
В результаті аварії загинули дві людини.
Павлоград.dp.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині трапилася смертельна ДТП з переворотом.

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