На Дніпропетровщині авто розірвало після зіткнення зі стовпом: є загиблі

У місті Павлоград Дніпропетровської області 3 жовтня автомобіль "Славута" на швидкості влетів в електроопору.

Удар був такої сили, що легковик буквально розірвало на частини. Про це повідомляє "Павлоград.dp.ua" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У салоні автомобіля, крім водія, перебували ще два пасажири. В результаті зіткнення дві людини загинули, третя – в реанімації.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч.2. ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті або тяжких тілесних ушкоджень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині трапилася смертельна ДТП з переворотом.