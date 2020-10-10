Були голодні і плакали: в Дніпрі батьки кинули під замком чотирьох малолітніх дітей

У Дніпрі на вулиці Профспілковій четверо маленьких дітей залишилися вдома без нагляду батьків на два дні.

Про те, що з будинку чути дитячий плач, а дорослі відсутні другу добу, поліцію поінформували небайдужі городяни. На місце події прибув патруль, сказано в повідомленні пресслужби Патрульній поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Двері до будинку були замкнені, а через відкриті вікна поліцейські почули, як плаче немовля. У вікна з'явилися п'ятирічна дівчинка, трирічний і однорічний хлопчики. Діти повідомили, що їхні батьки на роботі. Малюки знаходилися вдома самі разом зі своїм 5-місячним братом, вони були голодними і недоглянутими.

Патрульні викликали медиків і співробітників ювенальної превенції, а після потрапили до приміщення через вікно. Вони вивели дітей на вулицю, де їх оглянули лікарі. У цей час додому повернулася 27-річна мати чотирьох дітей. Жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння і стверджувала, що залишила синів і дочку з батьком і пішла у своїх справах.

Усіх дітей на швидкії госпіталізували до лікарні. На даний момент вирішується питання про притягнення їхніх батьків до кримінальної відповідальності.

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