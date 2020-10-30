З'явилися нові подробиці про терориста з Ніцци

Стали відомі нові подробиці про терориста з Тунісу, який напав із ножем 29 жовтня на парафіян церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомшну в Ніцці.

Під час атаки 21-річний Брахім Ауссауі ніс на собі копію Корану, пише DailyMail з посиланням на слова глави антитерористичної прокуратури Франції Жана-Франсуа Рікара. Під час затримання поліцейським довелося провести 14 пострілів, після цього злочинця з пораненнями доправили до лікарні.

За словами французького прокурора, мігрант прибув до Європи через італійський острів Лампедуза 20 вересня, у Париж потрапив 9 жовтня. Інформація про це була взята з документа про Ауссауі від італійського Червоного Хреста.

На залізничний вокзал Ніцци він приїхав приблизно о 6:30 ранку 29 жовтня, там швидко переодягнувся. Потім камера відеоспостереження показала, що злочинець прибув до церкви о 8:30 і пробув там майже пів години.

Під час обшуку слідчі виявили у нього, крім клинка, яким він вбивав людей, ще два невикористаних ножі, Коран, два мобільних телефони, а також сумку з особистими речами. Раніше злочинець у поле зору французьких спецслужб не потрапляв, заявив Рікар.

Терорист із Тунісу влаштував атаку на католиків після того, як президент Еммануель Макрон виступив на захист свободи слова, обговорюючи тему карикатур на пророка Мухаммеда. З криками "Аллах акбар" злочинець ножем із 12-дюймовим лезом перерізав горло 60-річній жінці неподалік місцевої церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомшн і зарізав 54-річного ризника Вінсента Локеса, коли той готувався до першої меси. Від поранень, завданих ісламістом, також померла 44-річна Сімоне Баррето Сілва, уродженка Бразилії.

Раніше OBOZREVATEL опублікував відео зі спецоперації із затримання терориста в Ніцці співробітниками муніципальної поліції.