Зґвалтування в Кагарлику: спливли скандальні факти про суддю, яка відпустила одного з копів
Ексоперуповноваженого Леваднюка підозрюють в справі про катування у поліцейській дільниці
Однак 27 жовтня суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт
З’ясувалося, що суддю, яка ухвалила відповідне рішення, мали давно звільнити
Антикорупціонери розкрили ім’я судді, котра ухвалила рішення про звільнення з-під варти колишнього оперуповноваженого Ярослава Леваднюка – одного з підозрюваних у справі про катування і зґвалтування в поліції Кагарлика на Київщині.
Як з’ясувалося, це Олександра Колдіна, яку ще в 2018 році нібито мали звільнити з органів судочинства. Про це повідомляє Центр протидії корупції у Facebook.
"Поки рахують результати виборів, Голосіївський райсуд Києва під шумок відпустив з-під варти експоліцейського Левандюка. Ця особа – фігурант справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику. Сторона обвинувачення просила продовжити тримання під вартою, однак суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт", – нагадали автори посту.
За їхніми словами, рішення ухвалила така собі суддя Олександра Колдіна. У 2018 році вона не пройшла оцінювання і її мали звільнити.
"Але ні. Вища Рада Правосуддя (хто б сумнівався) майстерно відмазала Колдіну і тепер вона відпускає катів, а паралельно отримує за свою "роботу" по 600 тисяч грн на рік", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що одразу після рішення щодо екскопа, яке 27 жовтня виніс Голосіївський райсуд столиці, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Кагарлицького відділення поліції у зв'язку з бездіяльністю під час отримання інформації про злочини його підлеглих.
Зазначимо: раніше перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що розслідування щодо зґвалтування й катувань правоохоронцями жінки в Кагарлицькому відділенні поліції на Київщині може бути завершене в жовтні цього року. За його словами, чотирьом особам було повідомлено про підозру, також проведено всі експертизи.
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