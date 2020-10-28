Зґвалтування в Кагарлику: спливли скандальні факти про суддю, яка відпустила одного з копів

Антикорупціонери розкрили ім’я судді, котра ухвалила рішення про звільнення з-під варти колишнього оперуповноваженого Ярослава Леваднюка – одного з підозрюваних у справі про катування і зґвалтування в поліції Кагарлика на Київщині.

Як з’ясувалося, це Олександра Колдіна, яку ще в 2018 році нібито мали звільнити з органів судочинства. Про це повідомляє Центр протидії корупції у Facebook.

"Поки рахують результати виборів, Голосіївський райсуд Києва під шумок відпустив з-під варти експоліцейського Левандюка. Ця особа – фігурант справи про катування і зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику. Сторона обвинувачення просила продовжити тримання під вартою, однак суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт", – нагадали автори посту.

За їхніми словами, рішення ухвалила така собі суддя Олександра Колдіна. У 2018 році вона не пройшла оцінювання і її мали звільнити.

"Але ні. Вища Рада Правосуддя (хто б сумнівався) майстерно відмазала Колдіну і тепер вона відпускає катів, а паралельно отримує за свою "роботу" по 600 тисяч грн на рік", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що одразу після рішення щодо екскопа, яке 27 жовтня виніс Голосіївський райсуд столиці, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Кагарлицького відділення поліції у зв'язку з бездіяльністю під час отримання інформації про злочини його підлеглих.

Зазначимо: раніше перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що розслідування щодо зґвалтування й катувань правоохоронцями жінки в Кагарлицькому відділенні поліції на Київщині може бути завершене в жовтні цього року. За його словами, чотирьом особам було повідомлено про підозру, також проведено всі експертизи.

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