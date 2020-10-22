Зґвалтування в Кагарлику: в ДБР розкрили нові деталі розслідування

Розслідування щодо зґвалтування й катувань правоохоронцями жінки в Кагарлицькому відділенні поліції на Київщині може бути завершене в жовтні цього року.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков. За його словами, чотирьом особам висунуто повідомлення про підозру, також проведено всі експертизи.

"Слідчі планують завершити розслідування вже в жовтні. Досі розслідували, тому що знаходилися нові епізоди. Ба більше, виявлялися нові речові докази – і протигаз, і спеціальні знаряддя, які проходили генетичні експертизи, встановлювалася приналежність", – зазначив він.

Бабіков підкреслив, що після того як випадок у Кагарлику набув розголосу, у справі з'явилися й інші потерпілі. Зокрема, до ДБР зверталися люди, які так само зазнали тортур із боку правоохоронців.

"Від того кримінальне провадження почало розширюватися… Коли побачили, що це не один і не два випадки, вже необхідно було слідчим дати оцінку діяльності керівника підрозділу. Це також потребувало додаткового збирання доказів", – додав заступник керівника ДБР.

Зауважимо, раніше глава Національної поліції Ігор Клименко заявив, що інциденти, подібні до зґвалтування жінки поліцейськими в Кагарлику, трапляються через те, що в сільській місцевості все важче підібрати персонал. Він зізнався, що Нацполіція донині переживає і функціонально, і морально ситуацію з Кагарликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL: