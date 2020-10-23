ЗСУ спіймали терористів на спорудженні нових укріплень. Відео

Російські терористи на Донбасі, всупереч домовленостям про перемир'я, заходилися облаштовувати нові укріплення на своїх позиціях.

Цей факт зафіксували камери нічного бачення ЗСУ. Відео оприлюднили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На перший погляд, це просто білі цятки на екрані. Окупанти зариваються глибше. У мою, у нашу з вами, землю. Лопатами раз за разом перекидають чорнозем, змішаний із глиною, піском і кров‘ю наших хлопців, які загинули на Донбасі. Кожен військовий, який уже не один рік тримає тепловізор, точно знає – це буквально "чорний" від землі противник вгризається у землю, вкотре порушуючи домовленості", – зазначили у дописі.

Волонтери нагадали, що 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи дійшли згоди щодо "додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню". Вони передбачали заборону зміни позиційного розміщення військ, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій.

"Про брехливість та підступність противника ми вже неодноразово згадували. Він намагається усіма можливими способами обійти пункти ухвалених домовленостей. Усю ніч боєць спостерігає за нахабними діями ворога та уважно стежить, щоб він ані на крок не просунувся в бік наших позицій", – підкреслили у дописі з викриттям підступних дій ворога.

"Бойовики викурюють по цигарці та теревенять, стоячи на нашій із вами землі. А потім повертаються до роботи, не підозрюючи, що за кожним їхнім рухом стежать ті, хто втрачав на цій землі побратимів. Як мурахи, вони будують, дообладнують позиції", – додали волонтери.

Крім того, вони підкреслили, що окупанти точно знають час пересування та обльотів коптерами моніторингової місії ОБСЄ, тому ховаються, коли в умовлений час спостерігачі готують звіти.

"Але наші військові – це не спостерігачі, вони всю ніч, не відриваючи очей, стежать за подібним нахабством. Рука бійця постійно лежить на зброї, і він ледь себе стримує, щоб не відкрити вогонь на ураження. Бо є домовленості, які ми маємо виконувати. Але будьте впевнені, що у разі загрози життю його рука зробить усе необхідне, аби знищити противника. А наразі можемо тільки спостерігати, як противник майже щоночі все глибше закопується в землю", – підсумували в дописі.

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