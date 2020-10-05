ЗСУ показали підпал терористами на Донбасі українських позицій

Бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти зняли на відео наслідки підпалів, які влаштовують на Донбасі терористи.

Відео виклали 5 жовтня у Facebook 503 ОБМП. Батальйон дислокується в Донецькій області в районі Шумів.

"Тим часом російсько-терористичні війська продовжують демонструвати свої мирні наміри, підпалюючи наші позиції", – сказано в повідомленні.

На кадрах, крім випаленої землі і згорілих дерев, видно осколки боєприпасів і частини снарядів.

Військовослужбовець ОБМП розповів, що підпали терористи влаштовують постійно.

"Якщо є можливість вилізти і підпалити, то вони вилазять і підпалюють. Якщо ні, то закидають всяку палаючу байду", – сказав військовий.

ЗСУ показали підпали на Донбасі. Facebook 503 ОБМП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився відеодоказ підпалу трави бойовиками на лінії зіткнення в Луганській області.

Поблизу Новолуганська в Донецькій області терористи спробували підпалити позиції українських військових.