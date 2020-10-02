ЗСУ обстріляли на Донбасі з гранатометів

Російські терористи на Донбасі вкотре порушили перемир'я та обстріляли позиції ООС з гранатометів різних систем. На щастя, провокації ворога не призвели до втрат та поранених у лавах захисників України.

Про це повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook, наголосивши, що загалом ситуація на фронті залишається контрольованою. Українські захисники, на відміну від окупантів, повністю дотримуються умов досягнутих мирних домовленостей, втім продовжують сумлінно виконувати свої завдання (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Що стосується бойовиків, то вони впродовж минулої доби, 1 жовтня, два рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів. Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета – неподалік від Оріхового.

Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації також двічі порушили режим припинення вогню. Обидва факти зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем.

"Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає. Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", – запевнили захисники.

Тим часом терористи продовжують зазнавати небойових втрат на фронті. За даними офіцера ЗСУ Сергія Нещадима, якими він поділився у Twitter, 1 жовтня загинули два окупанти зі складу 4 ОМСБр А АК РФ: один у результаті самогубства, а другий – через інфаркт.

Зі свого боку військовослужбовці ЗСУ та пожежні ДСНС 1 жовтня займалися ліквідацією пожеж у районі населених пунктів Підлісне, Половинкине, Сєвєродонецьк, Золоте, Хутір Вольний, Попасна та Троїцьке.

Також пожежі локалізували неподалік від Кряківки, Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного та Станиці Луганської. Поблизу Старобільська та Старого Айдару захисники України продовжили боротьбу з полум'ям в осередках загорянь.

Підсумовуючи, у штабі ООС підкреслили, що через поширення вогню було призупинено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській. Можливість перетинати КПВВ буде відновлена після стабілізації ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 вересня збройні формування Росії на Донбасі 11 разів порушили домовленості, яких було досягнуто в межах Тристоронньої контактної групи 22 липня. У результаті один військовослужбовець отримав осколкове поранення.