Знайдено тіла ще чотирьох жертв пожеж на Луганщині
Унаслідок пожеж у Луганській області загинули щонайменше 11 осіб.
Як повідомила в Facebook речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай, співробітники слідчо-оперативних груп виявили у селах Сиротине та Воронове під завалами зруйнованих будинків тіла чотирьох людей, які значились як безвісно зниклі.
Загиблих ідентифіковано:
Шушулкова Валентина Федорівна, 13.01.1938 р.н., смт. Воронове (лежача після 3 інсультів, мешкала одна);
Андрієва Наталія Вікторівна, 25.01.1964 р.н., с. Сиротине;
Помещик Світлана Архіпівна, 14.02.1947 р.н., с. Сиротине;
Чумак Любов Володимирівна, 03.08.1956 р.н., смт. Воронове.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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