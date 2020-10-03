Знайдено тіла ще чотирьох жертв пожеж на Луганщині

Мирослав Семенюк Розслідування 15:28, 3.10.2020 Оновлено: 15:48, 3.10.2020

Унаслідок пожеж у Луганській області загинули щонайменше 11 осіб.

Як повідомила в Facebook речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай, співробітники слідчо-оперативних груп виявили у селах Сиротине та Воронове під завалами зруйнованих будинків тіла чотирьох людей, які значились як безвісно зниклі.

Загиблих ідентифіковано:

  • Шушулкова Валентина Федорівна, 13.01.1938 р.н., смт. Воронове (лежача після 3 інсультів, мешкала одна);

  • Андрієва Наталія Вікторівна, 25.01.1964 р.н., с. Сиротине;

  • Помещик Світлана Архіпівна, 14.02.1947 р.н., с. Сиротине;

  • Чумак Любов Володимирівна, 03.08.1956 р.н., смт. Воронове.

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