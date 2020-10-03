Знайдено тіла ще чотирьох жертв пожеж на Луганщині

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Розслідування
2,4 т.

  • Вогонь на Луганщині пройшов вже більш 20 000 гектарів

  • Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб

  • Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж в регіоні

У пожежах загинули 11 осіб

Унаслідок пожеж у Луганській області загинули щонайменше 11 осіб.

Як повідомила в Facebook речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай, співробітники слідчо-оперативних груп виявили у селах Сиротине та Воронове під завалами зруйнованих будинків тіла чотирьох людей, які значились як безвісно зниклі.

Загиблих ідентифіковано:

  • Шушулкова Валентина Федорівна, 13.01.1938 р.н., смт. Воронове (лежача після 3 інсультів, мешкала одна);

  • Андрієва Наталія Вікторівна, 25.01.1964 р.н., с. Сиротине;

  • Помещик Світлана Архіпівна, 14.02.1947 р.н., с. Сиротине;

  • Чумак Любов Володимирівна, 03.08.1956 р.н., смт. Воронове.

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