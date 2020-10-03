Знайдено тіла ще чотирьох жертв пожеж на Луганщині

Унаслідок пожеж у Луганській області загинули щонайменше 11 осіб.

Як повідомила в Facebook речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай, співробітники слідчо-оперативних груп виявили у селах Сиротине та Воронове під завалами зруйнованих будинків тіла чотирьох людей, які значились як безвісно зниклі.

Загиблих ідентифіковано:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

збройні формування Росії на Донбасі в ніч на 1 жовтня здійснили обстріл лісового масиву. Унаслідок виник іще один осередок пожежі в Луганській області.

На ранок 1 жовтня вогонь підійшов до лінії розмежування. До гасіння осередків загорянь залучили авіацію. На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський.

Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль вважає, що причиною такого масштабного поширення пожеж у регіоні стали "непрофесіоналізм" і "бездіяльність" місцевої влади.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що до можливих підпалів можуть бути причетні бойовики.

У селищі Сиротине під Сєвєродонецьком під час лісових пожеж повністю згоріло кладовище.