Знайдено тіла ще чотирьох жертв пожеж на Луганщині
Вогонь на Луганщині пройшов вже більш 20 000 гектарів
Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб
Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж в регіоні
Унаслідок пожеж у Луганській області загинули щонайменше 11 осіб.
Як повідомила в Facebook речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай, співробітники слідчо-оперативних груп виявили у селах Сиротине та Воронове під завалами зруйнованих будинків тіла чотирьох людей, які значились як безвісно зниклі.
Загиблих ідентифіковано:
Шушулкова Валентина Федорівна, 13.01.1938 р.н., смт. Воронове (лежача після 3 інсультів, мешкала одна);
Андрієва Наталія Вікторівна, 25.01.1964 р.н., с. Сиротине;
Помещик Світлана Архіпівна, 14.02.1947 р.н., с. Сиротине;
Чумак Любов Володимирівна, 03.08.1956 р.н., смт. Воронове.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
збройні формування Росії на Донбасі в ніч на 1 жовтня здійснили обстріл лісового масиву. Унаслідок виник іще один осередок пожежі в Луганській області.
На ранок 1 жовтня вогонь підійшов до лінії розмежування. До гасіння осередків загорянь залучили авіацію. На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський.
Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль вважає, що причиною такого масштабного поширення пожеж у регіоні стали "непрофесіоналізм" і "бездіяльність" місцевої влади.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що до можливих підпалів можуть бути причетні бойовики.
У селищі Сиротине під Сєвєродонецьком під час лісових пожеж повністю згоріло кладовище.
Всього до гасіння залучено 2296 осіб та 216 одиниць техніки.