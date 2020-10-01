Венедіктова платила за "недоступну" держдачу вдвічі менше – журналісти

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова взяла в оренду державну резиденцію за суму, яка вдвічі менша, ніж це передбачено Державним управлінням справами. Після того як глава ОГП визнала, що проживає в резиденції, у директора комплексу відпочинку "Пуща Водиця" Державного управління справами Євгена Єгорова провели обшуки.

Слідчі дії почалися приблизно о 15:00 і тривали кілька годин, їх проводили співробітники Державного бюро розслідувань, пише PavlovskyNews.

За словами журналіста Володимира Бойка, обшук був невідкладний і без санкції суду.

"Мета обшуку – вилучити і приховати від НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) документи з підписом Венедіктової, зокрема фіктивний договір від 19 червня, на підставі якого Венедіктова в'їхала в резиденцію президента України", – написав він.

Бойко стверджує, що слідчі також нібито мають вилучити й не допустити потрапляння в НАЗК кошторису витрат на утримання всієї державної резиденції. "Оскільки Венедіктова платила в місяць на 100 тисяч гривень менше, ніж було передбачено кошторисом", – пояснив він.

Зі свого боку, журналісти "Схем" уточнили, що оренда резиденції була продовжена до 11 жовтня і коштує вона вдвічі менше, ніж коштує користування іншими будинками комплексу "Пуща Водиця" навіть без особливого статусу.

Посилаючись на Держуправсправами, вони зазначають, що ціна оренди одного квадратного метра в приміщеннях вищого класу в комплексі становила 170 гривень на місяць.

"Будинок, де проживає Венедіктова, не тільки належить до найбільш облаштованих приміщень на території, але й має статус державної резиденції. Проте квадратний метр оренди з огляду на договір коштує Венедіктовій усього 95 гривень на місяць", – пише видання.

Журналісти додали, що підсумкова вартість орендованих генпрокуроркою приміщень мала коштувати 115 тисяч гривень.

"Комплекс надає у тимчасове користування державну резиденцію загальною площею 675,1 кв. м, що складається з житлового будинку, в якому шість кімнат та інших допоміжних приміщень і майна. Термін дії договору – з 9 серпня по 13 вересня 2020 року. За користування наданими приміщенням користувач здійснює оплату щомісячно в розмірі 63 тисяч 990 гривень", – йдеться в договорі, який є в розпорядженні журналістів.

При цьому в Держуправсправами повідомили "Схемам", що державні резиденції в оренду не можуть передаватися: "Порядком передбачено проведення екскурсій на таких об'єктах, а також громадських і культурних заходів. Зазначені об'єкти в оренду не передаються".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня Венедіктова визнала, що проживає в державній резиденції, і заявила про намір незабаром її покинути.

Раніше стало відомо, що заселитися в резиденцію генпрокурорці було дозволено окремою постановою Кабміну.