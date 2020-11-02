Журналісти показали елітну нерухомість глави КС. Фото

Сім'я голови Конституційного суду Олександра Тупицького володіє декількома об'єктами елітної нерухомості в Криму, під Києвом і в самій столиці.

Про це розповіли журналісти програми "Схеми". Зокрема мова йде про чотирикімнатну квартиру в ЖК "Новопечерські липки" в столиці і великий особняк з басейном під Києвом.

Цими об'єктами, за даними розслідувачів, користується сам Олександр Тупицький, але вони записані на матір і тещу судді.

"Після того, як у травні 2013 року Олександр Тупицький був переведений до Києва та призначений суддею Конституційного суду, у вересні того ж року його родина придбала чотирикімнатну квартиру площею 216,5 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу "Новопечерські липки" в Києві, а згодом докупила ще два машиномісця там. Середня вартість квадратного метра в цьому ЖК станом на 2013 рік становила $2900, тобто квартира такою площею вартувала там понад $600 000", – сказано в матеріалі.

За словами журналістів, майно записали на матір судді, Галину Тупицьку. На момент придбання дорогої нерухомості в ЖК "Новопечерські липки" їй було 73 роки, і вона була вже на пенсії.

З 2019 Тупицький почав декларувати, що сам живе в цих апартаментах, записаних на матір.

Крім того, у сім'ї голови Конституційного суду журналісти знайшли маєток з басейном під Києвом у Василькові. Будинок площею 211,4 квадратних метри і земельні ділянки загальною площею понад 23 сотки були придбані в серпні 2018 року і оформлені на тещу Тупицького – Ларису Колпаченко. Сам суддя оформив на себе тільки 7,5 сотки землі в Василькові, які вніс до декларації.

За даними журналістів, тривалий час Колпаченко працювала в аптеці в Донецьку.

На знімку території зверху видно, що між земельною ділянкою Тупицького і ділянками, оформленими на його тещу, немає паркану, і це одна загальна територія. На ній розташований особняк і кілька додаткових споруд, також тут є басейн і невеликий ставок.

Джерела журналістам повідомили, що цим маєтком регулярно користується і сам Тупицький.

У неділю, 1 листопада 2020 року, журналісти побачили у дворі припарковану BMW X6 білого кольору. Саме таке авто належить дружині Тупицького Ользі.

Також біля будинку побачили чорну Toyota Camry. Саме такі авто стоять на балансі Конституційного суду. Дізнатися, чи дійсно це авто КС, не вдалося через "номери прикриття" – в базі автотранспортних засобів МВС вони закріплені за іншим автомобілем (Mitsubishi Lancer).

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти виявили у Олександра Тупицького незадекларовану земельну ділянку в селищі Кореїз Автономної Республіки Крим, яку він придбав в 2018 році і оформив за російськими законами.

Теща голови Конституційного суду Олександра Тупицького – Лариса Колпаченко – володіє чотирма земельними ділянками з будинком під Києвом, хоча працювала фармацевтом.