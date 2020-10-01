Жертвами пожежі на Луганщині стали 6 осіб: з'явилася реакція Зеленського

Масштабна пожежа в Луганській області станом на ранок 1 жовтня дійшла до лінії розмежування – ситуацію погіршили сильні пориви вітру, через що під загрозою опинилися десятки населених пунктів. Там рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих.

Загалом кількість жертв вогняної стихії досягла шістьох осіб, повідомили джерела OBOZREVATEL. На ситуацію у краї відреагував президент Володимир Зеленський, деталі ж розповіли в управлінні ДСНС України на Луганщині (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За даними рятувальників, протягом минулої доби в регіоні зафіксовано понад сотню осередків вогню. Через поривчастий вітер вогонь швидко поширювався, але пожежникам вдалося загасити десятки осередків займання.

Найскладніша ситуація поки спостерігається в районі Станиці-Луганської – під загрозою там перебувають 22 населені пункти. У четвер пожежники разом із усіма силами намагалися уникнути появи вогню на лакофарбовому заводі та інших підприємствах, де багато спирту. Сил і засобів для ліквідації вогню, підкреслюють в управлінні ДСНС на Луганщині, вистачає.

Уже відомо про загибель шести осіб, серед них – лісничий. Ще трьох госпіталізували з отруєнням чадним газом. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі поліції Луганщини. Зокрема, вранці 1 жовтня в селищах Сиротине та Воронове знайшли тіла двох місцевих жителів.

Також у ДСНС додали, що з зони пожеж було евакуйовано 120 осіб, через стихію у декількох школах зупинили навчання, куди й готуються відправляти евакуйованих.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить до 9,3 тис. гектарів. Всього до гасіння залучено 1229 осіб та 204 одиниць техніки.

Вранці 1 жовтня на місце лісових пожеж в Луганській області для координації дій всіх сил вилетіла урядова група на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

У МВС підкреслили, що до складу групи також увійшли голова ДСНС України Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова Державного агентства лісових ресурсів Василь Кузьович та перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський.

Реакція Зеленського

На трагедію відреагував президент, його позицію передала пресслужба ОПУ: там подякували пожежникам і запропонували нардепам виділити в наступному році більше грошей на фінансування ДСНС України.

"Висловлюємо подяку нашим рятувальникам, військовим та усім, хто залучений до приборкання пожеж на Луганщині та порятунку людей… На жаль, є загиблі та госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню... Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж у таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування", – йдеться у повідомленні пресслужби ОПУ.

В Офісі закликали урядовців надати допомогу всім, хто постраждав від пожеж. Це, підкреслили в установі, має бути зроблено без зайвої бюрократії та в достатньому обсязі. Народних депутатів просять під час обговорення та затвердження проєкту державного бюджету України на наступний рік врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави, зокрема, додаткові кошти планується скерувати для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Працівники саме цієї служби займаються порятунком людей. Вважаємо, що представники законодавчої та виконавчої гілок влади мають працювати спільно та виключно раціонально для того, щоб держава була завжди готовою ефективно реагувати на всі можливі ситуації надзвичайного характеру", – заявили в Офісі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії на Донбасі в ніч на четвер, 1 жовтня, здійснили обстріл лісового масиву. В результаті виник ще один осередок пожежі в Луганській області.