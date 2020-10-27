Підозрюваного в тортурах у поліцейській дільниці в Кагарлику відпустили, а ексглаві дільниці повідомили про підозру

Колишнього оперуповноваженого Ярослава Леваднюка – одного з підозрюваних у справі про тортури і зґвалтування в поліційній дільниці в Кагарлику – звільнили з-під варти.

Таке рішення ухвалив Голосіївський районний суд Києва 27 жовтня. Того ж дня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексначальнику Кагарлицького відділення поліції у зв'язку з бездіяльністю при отриманні інформації про злочини його підлеглих, повідомляється на сайті ДБР.

Ексоперуповноваженого відправили додому

Про зняття арешту з Леваднюка повідомив у Facebook перший заступник голови комітету ВР із питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук. Він також поділився фотокопією судової постанови (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).

За словами народного депутата, "навіть після того, як експертиза встановила й інші факти тортур, суддя вирішила, що немає підстав тримати його [Леваднюка] під вартою".

Осадчук додав, що вже двоє фігурантів справи, які категорично заперечують свою провину, "відпочивають удома".

Зазначимо: Леваднюка підозрюють у причетності до тортур (за ч. 2 ст. 127 КК).

Постанова суду Facebook / Андрій Осадчук

Скриншот

Колишнього начальника підозрюють у бездіяльності

У ДБР повідомили, що досудове розслідування встановило: в січні 2020 року черговий Кагарлицького відділу поліції в нічний час отримав інформацію про те, що на третьому поверсі відділку пристебнули наручниками до батареї двох громадян. Попередньо, це зробили працівники сектору карного розшуку.

Крім того, будь-які документи про затримання щодо цих осіб не складалися. Надалі черговими засобами зв'язку було повідомлено про зазначену подію начальнику відділення поліції.

Зі свого боку начальник відділення, поінформований про вчинення його підлеглими насильницького зникнення стосовно двох осіб, не вжив жодних заходів і не повідомив про злочин компетентні органи.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146-1 (насильницьке зникнення) КК. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

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