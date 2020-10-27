Підозрюваного в тортурах у поліційній дільниці в Кагарлику випустили з-під варти
Арешт із підозрюваного зняла суддя Голосіївського районного суду столиці
Слідство розцінює дії фігуранта як катування (ч. 2 ст. 127 КК)
Колишнього оперуповноваженого Ярослава Леваднюка – одного з підозрюваних у справі про тортури і зґвалтування в поліційній дільниці в Кагарлику – звільнили з-під варти.
Таке рішення ухвалив Голосіївський районний суд Києва 27 жовтня. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови комітету ВР із питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук. Він також поділився фотокопією судової постанови (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).
За словами народного депутата, "навіть після того, як експертиза встановила й інші факти тортур, суддя вирішила, що немає підстав тримати його [Леваднюка] під вартою".
Осадчук додав, що вже двоє фігурантів справи, які категорично заперечують свою провину, "відпочивають удома".
Зазначимо: Леваднюка підозрюють у причетності до тортур (за ч. 2 ст. 127 КК).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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