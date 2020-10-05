Збита п'яним копом у Броварах дівчина отримала серйозні травми: їй збирають допомогу
Марину Чамару, яку збив на пішохідному переході в Броварах п'яний поліцейський, госпіталізовано з серйозними травмами і їй потрібна допомога небайдужих.
Як повідомив активіст Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook, дівчину доставили до місцевої ЦРЛ. Під час термінової операції зібрали роздроблений таз, поставили на нього зовнішню фіксацію.
Також у постраждалої діагностовано переломи стегна. Водночас комп'ютерна томографія голови, за даними лікарів, у нормі.
"Дівчина стабільна, але на неї чекають дорогі операції та реабілітація. Це на пів року щонайменше, найімовірніше", – написав Антонов.
За словами активіста, також актуальна допомога реабілітолога, психолога, необхідні сприяння в курортному відновленні, ліки та інструменти.
Реквізити для допомоги:
Карта Приватбанку 4149 4991 1028 5416 на ім’я Чамари Ірини Олегівни (тітка постраждалої).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Броварах Київської області поліцейський у стані алкогольного сп'яніння 4 жовтня скоїв смертельну ДТП – на пішохідному переході він збив матір із донькою.
В аварії 43-річна Надія Чамара загинула на місці, а 22-річна Марина отримала серйозні травми.
Винуватцем ДТП виявився дільничний офіцер Деснянського управління поліції, якого вже звільнили з органів внутрішніх справ. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.