Збита п'яним копом у Броварах дівчина отримала серйозні травми: їй збирають допомогу

Марину Чамару, яку збив на пішохідному переході в Броварах п'яний поліцейський, госпіталізовано з серйозними травмами і їй потрібна допомога небайдужих.

Як повідомив активіст Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook, дівчину доставили до місцевої ЦРЛ. Під час термінової операції зібрали роздроблений таз, поставили на нього зовнішню фіксацію.

Також у постраждалої діагностовано переломи стегна. Водночас комп'ютерна томографія голови, за даними лікарів, у нормі.

"Дівчина стабільна, але на неї чекають дорогі операції та реабілітація. Це на пів року щонайменше, найімовірніше", – написав Антонов.

За словами активіста, також актуальна допомога реабілітолога, психолога, необхідні сприяння в курортному відновленні, ліки та інструменти.

Реквізити для допомоги:

Карта Приватбанку 4149 4991 1028 5416 на ім’я Чамари Ірини Олегівни (тітка постраждалої).

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