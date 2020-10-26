Засуджений за держзраду кримський депутат вийшов на свободу після місяця в'язниці – ЗМІ

Богунський районний суд Житомира достроково відпустив із в'язниці єдиного засудженого за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша.

Рішення було ухвалене через його стан здоров'я, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело в прокуратурі.

Зазначається, що до колонії колишнього депутата доставили тільки у вересні.

"Богунський райсуд Житомира несподівано вирішив звільнити Ганиша від покарання за станом здоров'я", – розповів співрозмовник.

За його словами, суд виніс рішення незаконно. Джерело пояснило, що було використано медичну довідку про стан засудженого з районної лікарні, а не від спеціальної тюремної комісії.

Прокуратура оскаржила рішення суду.

Видання зауважує, що Ганиш є єдиним кримським депутатом, якого затримали на території України й засудили за державну зраду до реального тюремного терміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про затримання Василя Ганиша стало відомо в липні. Раніше його заочно засудили до 12 років позбавлення волі.