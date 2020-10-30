Загибель військових ЗСУ на Донбасі: з'явилися подробиці нічних обстрілів

Терористи "Л/ДНР" в ніч на 30 жовтня проводили обстріли по всіх ділянках на лінії фронту в зоні проведення ООС на Донбасі.

Про це в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Костянтин Машовець. Він додав, що ворог провів не один обстріл по позиціях ЗСУ.

"У хід пішли АГС (автоматичний гранатомет на станці), РПГ (ручний протитанковий гранатомет). Є відомості і про СПГ (станковий протитанковий гранатомет) і міномети (калібр уточнюється). Це крім стрілецької зброї", – написав експерт.

Машовець зазначив, що кількість постраждалих може "дещо відрізнятися" від відомостей штабу ООС.

"Ворожі снайпера і ДРГ (диверсійно-розвідувальна група) як продовжували, так і продовжують (працювати – Ред.) "в повний зріст" – більшість наших "300-х", включаючи цілий ряд "раптових і несподіваних" підривів, за цей період – результат саме їх дій", – сказав він.

За його словами, зараз на фронті у ряду командирів-начальників спостерігається "декілька знервована" поведінкова реакція.

"Бо бовики, які "стежать" за "дотриманням всеосяжного режиму припинення вогню "з "верхніх" штабів продовжують контролювати вогневої режим на передовій. Відомості інсайдерського характеру, що надходять до нас, стосовно "було- не було" вогню у відплвідь, на даний момент носять кілька суперечливий характер (уточнюємо)", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 29 жовтня, російські окупаційні війська п'ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Під обстрілом ворога були поранені двоє військових ЗСУ. У п'ятницю, 30 жовтня, під ворожим вогнем загинули двоє українських військових.