За смертельну ДТП під Харковом затримано 19-річного підозрюваного

Правоохоронці затримали 19-річного водія Тoyota, якого підозрюють у скоєні аварії під Харковом 21 жовтня, коли внаслідок лобового зіткнення його автомобіля із ЗАЗ загинув підполковник ДСНС в області Дмитро Азаренков і його 15-річна донька Анастасія.

Хлопця затримали в порядку статті 208 КПК, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це інформує відділ комунікації ГУНП у Харківській області (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Слідчі обласного главку поліції встановили, що позашляховиком керував 19-річний харків’янин. За попередніми даними, він перебував у нетверезому стані", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за фактом дорожньої пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Зараз вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня під Харковом на Окружній дорозі в районі Екопарку зіткнулися Toyota Land Cruiser і Lanos. У ДТП загинули чоловік із донькою, які їхали в "Ланосі".