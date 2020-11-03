З ризиком для життя: як СБУ вдарила по великому виробництву й до чого це призвело

Заява СБУ про запобігання загрозі об'єктам критичної інфраструктури через постачання неякісної продукції виявилася великим блефом. Ба більше, через дії силовиків не "просто" постраждав великий український виробник – у найближчій перспективі це може вдарити по всіх українцях.

Детальніше про скандальну ситуацію і чим вона загрожує – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Сьогодні ми публікуємо другу частину розслідування, з першою можна ознайомитися тут.

На межі фолу

Зношення залізничної інфраструктури в Україні вже критичне. Майже половина залізничних шляхів, а це 8 423 км, потребує капітального ремонту, 3 373 км повністю закрито для руху потягів. На деяких ділянках поїздам не можна рухатися зі швидкістю більше ніж 20-30 км/год через аварійність полотна.

За інформацією "Укртрансбезпеки", майже 90% випадків залізничних аварій в Україні відбуваються через незадовільне утримання шляхів, і кількість їх зростає.

На цьому тлі абсолютним божевіллям здаються дії силовиків, через які недалеко й до трагедії.

Як уже розповідав OBOZREVATEL, для реконструкції залізничних шляхів потрібні рейки, шпали та скріплення КБ у складі з однією маленькою деталлю під назвою "клема роздільного рейкового з'єднання залізничної колії". Навколо останньої й розгорілася "війна", початок якої було покладено в середині 2018 року.

Тоді в процес модернізації/реконструкції втрутилися "треті сили" (а якщо відверто, то видно "слід контори"). У результаті під удар потрапило велике підприємство – Дніпропетровський стрілочний завод, до продукції якого доти не було жодних претензій.

Продукція Дніпропетровського стрілочного заводу йде, зокрема, на експорт

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). А ось підставою для внесення відомостей до ЄРДР послужили, як з'ясував OBOZREVATEL, рапорт оперативного співробітника підрозділу "К" Служби безпеки України й експертний висновок ДП "Український науково-дослідний інститут вагонобудування" (м. Кременчук), який було зроблено з ініціативи ТОВ "Альфа-Метал-Компані".

Цікаво (і показово), що ні на першочерговому етапі, ні надалі слідство не звернулося до Державної аудиторської служби України, матеріали перевірки якої могли би бути вагомим доказом. У разі, якби в цій справі з постачанням клем справді були порушення. Але ні.

Ба більше, як нам стало відомо, "експертний висновок" ДП "Український науково-дослідний інститут вагонобудування" (м. Кременчук) виявився фільчиною грамотою. "Висновок" не відповідає Закону України "Про судову експертизу" та профільному наказу Мін'юсту.

Виникли питання й до осіб, що підписали цей висновок, – виявилося, що їх навіть немає в Державному реєстрі атестованих судових експертів. А сам кременчуцький інститут не є експертною установою, його також немає у відповідному держреєстрі.

Але й це ще не все. Ініціатором цього "експертного висновку" стало ТОВ "Альфа-Метал-Компані" (створене в Луганську). Ця компанія – учасник торгів на ProZorro, зокрема, з постачання клем на УЗ, і, за інформацією джерел, має стосунок до ексспівробітників служби.

Як бачимо, усі "підстави" стали розсипатися на очах і в жовтні 2019 року справу було закрито.

Справу було закрито

Однак вищеописані факти не перешкодили зацікавленим особам уже через місяць "реанімувати" справу – відновити досудове розслідування. А в травні 2020 року його продовжили на рік.

Було заарештовано частину продукції Дніпропетровського стрілочного заводу, закупівлі УЗ зривалися одна за другою, проводилися негласні слідчі дії, тиснули на керівництво підприємства... Загалом, відбувалося все те, що на сленгу силовиків називається "кошмарити" бізнесменів – для отримання потрібного результату. Однак у Дніпрі не прийняли ультиматум.

"Звинувачення безпідставні, а правда одна"

Колишній співробітник "Укрзалізниці", який пропрацював в колійному господарстві (Главку, Департаменті колії УЗ) майже 50 років, розповів OBOZREVATEL, що правоохоронці можуть озвучувати будь-які "претензії", але правда одна: якість продукції, виготовленої на Дніпропетровському стрілочному заводі, ніколи не викликала нарікань.

Клема, через яку розгорілася війна

"Клема пройшла всі етапи постановки на виробництво, було проведено лабораторні та експлуатаційні випробування. Ба більше, з 2007 року клеми ДнСЗ використовують на всіх залізничних дорогах України і жодних проблем не було. Тому говорити про те, що ця продукція загрожує безпеці руху поїздів, у жодному разі не можна. На відміну, наприклад, від продукції макіївського комбінату, до якої раніше були претензії", – розповів експерт.

На його думку, звинувачення силовиків на адресу дніпровського заводу абсолютно безпідставні.

Не менш вражений безпрецедентною ситуацією й доктор технічних наук, академік Транспортної академії України, професор Едуард Даниленко з Державного університету інфраструктури та технологій (Київ).

Завідувач кафедри залізничної колії та колійного господарства також заявив у коментарі OBOZREVATEL, що звинувачення на адресу підприємства з багаторічною історією абсолютно не аргументовані.

"Дніпропетровський стрілочний завод є, по суті, головним в Україні з виробництва такої продукції, яка використовується на залізницях нашої країни, а також іде на експорт – в інші країни. Наголошу: якісної продукції", – додав академік.

Академік Едуард Даниленко. "Логос"

Звинувачення, за словами професора Даниленка, технічно безграмотне.

"Усе побудовано на тому, що продукція заводу нібито точно не відповідає вимогам ДСТУ, як у раніше застосовуваних клем. Ну так вони і не повинні відповідати! Вони відповідають затвердженим технічним умовам, ось і все. Йдеться тільки про те, як застосовується продукція і чи відповідає вона функціональним призначенням, наскільки правильно виконує службові функції. А виконує правильно – так, як треба. Які до клем ДнСЗ у слідства можуть бути претензії? Якість продукції підтверджено відсутністю нарікань, скарг від замовників і тривалим експлуатаційним терміном. Звинувачення в тому, що продукція – брак, це ж повна нісенітниця!" – пояснив експерт.

За словами Даниленка, брак визначається відповідними компетентними органами, починаючи з ВТК заводу і закінчуючи спеціальними комісіями замовника, у цьому випадку – "Укрзалізниці".

"Однак якщо комісії жодного разу не характеризували продукцію як браковану, то виникає питання: на якій підставі в обвинуваченні на адресу заводу застосовуються такі формулювання? А потім ще нараховують "завдані збитки"!" – обурився академік.

Зазначимо, що Едуард Даниленко – єдиний в Україні профільний експерт у цій сфері з таким колосальним, 60-тирічним, досвідом.

"Контора" пішла в глуху оборону

22 жовтня OBOZREVATEL надіслав інформаційний запит голові Служби безпеки України Івану Баканову.

Ми запитали, чи в курсі він про те, що відбувається (про дії його підлеглих), а також поставили питання щодо законності дій співробітників і т.д. Однак відсутність відповіді у встановлений законом термін (5 робочих днів) говорить сама за себе.

СБУ проігнорувала інформаційний запит OBOZREVATEL уперше за довгий час

Зірваний план модернізації

Залізниця потребує модернізації Zruchno.Travel

Про те, що АТ "Укрзалізниця" 2020 року не виконає план із модернізації колій через зрив постачання матеріалів, на пресконференції в Києві заявив в.о. члена правління компанії Роман Черніцький.

"Якщо говорити про модернізацію шляхів, то, на жаль, план виконання робіт, який було заплановано на рівні 500 км, буде зірвано, його буде виконано десь на рівні не більше ніж 100 км – через зрив постачання матеріалів", – визнав в.о. члена правління "Укрзалізниці".

Це стосується і ситуації з неможливістю закупівлі клем. За інформацією співрозмовників OBOZREVATEL, через дії силовиків заморожено сотні мільйонів гривень. Коли "рвоне" – тільки питання часу.

Далі буде...