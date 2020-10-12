Як ЗСУ використовуватимуть ракети РС-80 проти РФ: Селезньов дав пояснення

Некеровані авіаційні ракети РС-80 можуть використовуватися Збройними силами України для знищення військової техніки і живої сили противника на Донбасі.

Ці ракети залишилися в України від Радянського Союзу, є аналогічне озброєння і в країни-агресора. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів ексначальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"РС-80 – це розвиток некерованих авіаційних ракет. За часів Радянського Союзу їх було чимало, вони є на наших складах. Їх можливо використовувати за призначенням. Відповідно, українські виробники зброї проводять певні роботи з їх вдосконалення", – уточнив він.

Селезньов наголосив, що ракети належать до озброєння калібру 80, який не заборонений Мінськими угодами. "Цей калібр важливо використовувати для виконання тих чи інших завдань щодо знищення броньованої і неброньованої техніки і живої сили противника", – пояснив він.

Експерт повідомив, що аналогічні програми з модернізації подібних ракет є і в Росії. "Росіяни роблять фактично ті ж кроки щодо вдосконалення ракет і активно використовують їх під час конфліктів, в яких бере участь російська армія. Принципових відмінностей немає", – підсумував Селезньов.

Як писав OBOZREVATEL, державний завод "Артем" завершив випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, які виготовлено для потреб Міністерства оборони України.