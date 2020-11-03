Встановлено особи 15 російських військових, які захоплювали Крим. Фото

Юрій Сергієнко Розслідування 19:48, 3.11.2020

Розслідувачам вдалося встановити особи 15 російських військовослужбовців, які брали участь в захопленні Криму в 2014 році.

Як повідомляється на сайті міжнародного розвідувального співтовариства Inform Napalm,йдеться про військових 382-го окремого батальйону морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

Зазначається, що вони брали участь в захопленні військового аеродрому Бельбек, штабу 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації ЗСУ, 50-го зенітно-ракетного полку ЗСУ, а також у вторгненні в село Чонгар в Херсонській області.

У новому розслідуванні встановлено особи 13 військовослужбовців, ще двоє були ідентифіковані раніше.

Увесь список:

  • Олександр Картавкін

  • Олександр Удодов

  • Клим Карабукліян

  • Антон Кармелавічус

  • Андрій Бєляєв

  • Єгор Бірючков

  • Сергій Циммер

  • Денис Заболотніков

  • Володимир Лаврухін

  • Валерій Камалетдінов

  • Сергій Попов

  • Олександр Якунін

  • Олександр Бєлов

  • Станіслав Ілющенко

  • Іван Конюхов

Прізвища 15 російських військових, які брали участь в захопленні Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені прізвища чотирьох російських військовослужбовців, які воювали на Донбасі влітку-восени 2014 року.

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