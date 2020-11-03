Встановлено особи 15 російських військових, які захоплювали Крим. Фото

Розслідувачам вдалося встановити особи 15 російських військовослужбовців, які брали участь в захопленні Криму в 2014 році.

Як повідомляється на сайті міжнародного розвідувального співтовариства Inform Napalm,йдеться про військових 382-го окремого батальйону морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

Зазначається, що вони брали участь в захопленні військового аеродрому Бельбек, штабу 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації ЗСУ, 50-го зенітно-ракетного полку ЗСУ, а також у вторгненні в село Чонгар в Херсонській області.

У новому розслідуванні встановлено особи 13 військовослужбовців, ще двоє були ідентифіковані раніше.

Увесь список:

Олександр Картавкін

Олександр Удодов

Клим Карабукліян

Антон Кармелавічус

Андрій Бєляєв

Єгор Бірючков

Сергій Циммер

Денис Заболотніков

Володимир Лаврухін

Валерій Камалетдінов

Сергій Попов

Олександр Якунін

Олександр Бєлов

Станіслав Ілющенко

Іван Конюхов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були оприлюднені прізвища чотирьох російських військовослужбовців, які воювали на Донбасі влітку-восени 2014 року.