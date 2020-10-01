Всіх підозрюваних у стрілянині по людях Киви залишили під вартою
Харківський апеляційний суд відхилив скарги на запобіжний захід 15 підозрюваним у нападі на автобус громадської організації "Патріоти – за життя", яку очолює народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива.
Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою залишиться в силі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі суду.
"Колегія суддів розглянула апеляційні скарги захисту всіх підозрюваних. Скарги залишено без задоволення, визначення слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без застави – без зміни", – йдеться в заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 серпня на трасі Київ – Харків, поблизу Люботина, розстріляли автобус із членами організації "Патріоти – за життя" народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.
Постраждало четверо людей, троє з них отримали поранення від гумових куль, ще в одного діагностували струс мозку.
Правоохоронці затримали підозрюваних у нападі. Їх зупинили в Красноградському районі Харківської області.
Було встановлено особи 49 осіб, які можуть бути причетні до нападу на Харківщині на членів організації "Патріоти – за життя".