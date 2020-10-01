Всіх підозрюваних у стрілянині по людях Киви залишили під вартою

Юрій Сергієнко Розслідування 21:37, 1.10.2020 Оновлено: 21:57, 1.10.2020

Харківський апеляційний суд відхилив скарги на запобіжний захід 15 підозрюваним у нападі на автобус громадської організації "Патріоти – за життя", яку очолює народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива.

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою залишиться в силі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі суду.

"Колегія суддів розглянула апеляційні скарги захисту всіх підозрюваних. Скарги залишено без задоволення, визначення слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без застави – без зміни", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Чи можна Росію перейменувати в Московію? Думки історика, мовознавця і дипломата

Вдову загиблого в катастрофі Ан-26 пілота принизили в школі в Харкові: розгорівся скандал. Ексклюзив

Потураєв запропонував перейменувати Росію й викликав ажіотаж у Держдумі

Балух прийшов до тями після важкого побиття і коми

Спалах COVID-19 в Україні трапився через "цирк місцевої влади", – Зеленський