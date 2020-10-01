Всіх підозрюваних у стрілянині по людях Киви залишили під вартою

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
1,9 т.

  • Суд розглянув апеляцію адвокатів усіх 15 підозрюваних

  • Запобіжний захід за підсумками засідання залишився без змін

Суд залишив підозрюваних під вартою

Харківський апеляційний суд відхилив скарги на запобіжний захід 15 підозрюваним у нападі на автобус громадської організації "Патріоти – за життя", яку очолює народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива.

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою залишиться в силі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі суду.

"Колегія суддів розглянула апеляційні скарги захисту всіх підозрюваних. Скарги залишено без задоволення, визначення слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без застави – без зміни", – йдеться в заяві.

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