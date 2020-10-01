Всіх підозрюваних у стрілянині по людях Киви залишили під вартою
Суд розглянув апеляцію адвокатів усіх 15 підозрюваних
Запобіжний захід за підсумками засідання залишився без змін
Харківський апеляційний суд відхилив скарги на запобіжний захід 15 підозрюваним у нападі на автобус громадської організації "Патріоти – за життя", яку очолює народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива.
Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою залишиться в силі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі суду.
"Колегія суддів розглянула апеляційні скарги захисту всіх підозрюваних. Скарги залишено без задоволення, визначення слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без застави – без зміни", – йдеться в заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 серпня на трасі Київ – Харків, поблизу Люботина, розстріляли автобус із членами організації "Патріоти – за життя" народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви.
Постраждало четверо людей, троє з них отримали поранення від гумових куль, ще в одного діагностували струс мозку.
Правоохоронці затримали підозрюваних у нападі. Їх зупинили в Красноградському районі Харківської області.
Було встановлено особи 49 осіб, які можуть бути причетні до нападу на Харківщині на членів організації "Патріоти – за життя".