Всіх підозрюваних у стрілянині по людях Киви залишили під вартою

Харківський апеляційний суд відхилив скарги на запобіжний захід 15 підозрюваним у нападі на автобус громадської організації "Патріоти – за життя", яку очолює народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива.

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою залишиться в силі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі суду.

"Колегія суддів розглянула апеляційні скарги захисту всіх підозрюваних. Скарги залишено без задоволення, визначення слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без застави – без зміни", – йдеться в заяві.

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