Вовк із Печерського суду зобов'язав прибрати з реєстру дані про підозру судді Вовку з ОАСК. Документ

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора вилучити з реєстру інформацію щодо підозри голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.

Рішення 1 жовтня ухвалив суддя Сергій Вовк. Відповідний документ оприлюднило видання "Слово і діло" (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

У ньому сказано, що адвокат глави ОАСК подав до Печерського райсуду скаргу на бездіяльність заступника генерального прокурора Андрія Любовича. Його звинуватили в бездіяльності щодо неналежного вручення підозри Павлу Вовку.

Суддя Сергій Вовк задовольнив клопотання й зобов'язав компетентну особу Офісу генпрокурора вилучити інформацію про вручення підозри. Він встановив, що керівнику суду неналежним чином вручили підозру, коли той перебував у відпустці. Також детективи нібито за неправильною адресою надіслали підозру Вовку. Тож, як вважає суддя, НАБУ не вжило всіх заходів для вручення підозри керівнику ОАСК, передбачених КПК України. До того ж суддя відкинув твердження прокурора ОГП, що вказана скарга розглядається з порушенням правил підсудності.

Після того як своє рішення винесе апеляційний суд, постанова Печерського суду набуде чинності або буде скасована.

Рішення у справі судді ОАСК Павла Вовка.

Зазначимо, що Сергій Вовк відомий низкою скандальних рішень. Зокрема, саме він засудив Юрія Луценка до чотирьох років в'язниці у 2012-му.

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