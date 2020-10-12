Вовк із Печерського суду зобов'язав прибрати з реєстру дані про підозру судді Вовку з ОАСК. Документ

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
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  • Адвокат судді Окружного адмінсуду Києва подав скаргу до Печерського райсуду

  • На його думку, підозру Павлу Вовку було вручено неналежним чином

  • Суд задовольнив клопотання

Сергій Вовк зобов'язав прибрати інформацію про підозру Павлу Вовку

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора вилучити з реєстру інформацію щодо підозри голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.

Рішення 1 жовтня ухвалив суддя Сергій Вовк. Відповідний документ оприлюднило видання "Слово і діло" (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

У ньому сказано, що адвокат глави ОАСК подав до Печерського райсуду скаргу на бездіяльність заступника генерального прокурора Андрія Любовича. Його звинуватили в бездіяльності щодо неналежного вручення підозри Павлу Вовку.

Суддя Сергій Вовк задовольнив клопотання й зобов'язав компетентну особу Офісу генпрокурора вилучити інформацію про вручення підозри. Він встановив, що керівнику суду неналежним чином вручили підозру, коли той перебував у відпустці. Також детективи нібито за неправильною адресою надіслали підозру Вовку. Тож, як вважає суддя, НАБУ не вжило всіх заходів для вручення підозри керівнику ОАСК, передбачених КПК України. До того ж суддя відкинув твердження прокурора ОГП, що вказана скарга розглядається з порушенням правил підсудності.

Після того як своє рішення винесе апеляційний суд, постанова Печерського суду набуде чинності або буде скасована.

Рішення у справі судді ОАСК Павла Вовка.

Зазначимо, що Сергій Вовк відомий низкою скандальних рішень. Зокрема, саме він засудив Юрія Луценка до чотирьох років в'язниці у 2012-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.

  • Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову.

  • Правоохоронці підозрюють суддів у тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їхный роботі .

  • Сам глава ОАСК заявив, що перебуває в Україні і ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.

  • 1 вересня Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася тимчасово відсторонити Вовка з посади.

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