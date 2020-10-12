Вовк із Печерського суду зобов'язав прибрати з реєстру дані про підозру судді Вовку з ОАСК. Документ

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора вилучити з реєстру інформацію щодо підозри голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку.

Рішення 1 жовтня ухвалив суддя Сергій Вовк. Відповідний документ оприлюднило видання "Слово і діло" (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

У ньому сказано, що адвокат глави ОАСК подав до Печерського райсуду скаргу на бездіяльність заступника генерального прокурора Андрія Любовича. Його звинуватили в бездіяльності щодо неналежного вручення підозри Павлу Вовку.

Суддя Сергій Вовк задовольнив клопотання й зобов'язав компетентну особу Офісу генпрокурора вилучити інформацію про вручення підозри. Він встановив, що керівнику суду неналежним чином вручили підозру, коли той перебував у відпустці. Також детективи нібито за неправильною адресою надіслали підозру Вовку. Тож, як вважає суддя, НАБУ не вжило всіх заходів для вручення підозри керівнику ОАСК, передбачених КПК України. До того ж суддя відкинув твердження прокурора ОГП, що вказана скарга розглядається з порушенням правил підсудності.

Після того як своє рішення винесе апеляційний суд, постанова Печерського суду набуде чинності або буде скасована.

Зазначимо, що Сергій Вовк відомий низкою скандальних рішень. Зокрема, саме він засудив Юрія Луценка до чотирьох років в'язниці у 2012-му.

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