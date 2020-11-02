Волонтерка поділилася зворушливими спогадами про грузина, який загинув у боротьбі з "рускім міром" на Донбасі

Волонтерка фонду "Повернись живим" Марина Соколова поділилася спогадами про грузина Георгія Саралідзе з позивним "Гюрза-2", який загинув у жовтні 2017 року неподалік Опитного Донецької області.

Як пише "Повернись живим" у Facebook, Георгій Саралідзе – грузин за походженням, єдиний син у матері. Коли йому було 14 рокiв, батька вбили росіяни у першій абхазькій війні.

"Професійний військовий, який щиро ненавидів "рускій мір" у будь-яких його проявах", – йдеться у розповіді.

З самого початку війни "Гюрза" був на передовій. Про нього розповідали байки та легенди в усіх підрозділах, де доводилось бути волонтерці.

Навесні 2015 року Саралідзе отримав перше поранення. Волонтери шпиталю спочатку думали, що після такого поранення на війну вже не повертаються, але помилились.

"Постійні жарти та бойовий настрій, навіть попри біль. Він завжди якось непомітно з'являвся там, де були ми, і завжди дуже голосно проводжав нас щовечора.

– Ну я же разведчик, девушки! – коли його поява виявлялась несподіванкою, веселився він.

А ми віджартовувались:

– Та який же розвідник? Всюди, де ти проходив, залишаєш по собі троянди з серветок!

– Женщина всегда должна быть с цветами!" – пригадала Соколова.

31 жовтня 2017 року пресцентр штабу АТО повідомив: "Найбільш гаряче сьогодні знову було на Донецькому напрямку. Зранку бойовики обстріляли з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї наш опорний пункт неподалік Опитного. У результаті цього обстрілу один український воїн загинув, один був поранений".

Пізніше волонтери дізнались, хто був тим самим "одним українським воїном" – Георгій Саралідзе.

"Український захисник, він віддав своє життя за вільну Україну", – завершила Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинський розвідник "Гюрза" пішов захищати Україну від російської агресії в рядах Збройних сил України, пам'ятаючи про "борг" перед членами УНА-УНСО, які брали участь у російсько-грузинській війні в 1992-1993 роках.