У судді КСУ знайшли елітний особняк під Києвом і "проблеми" в декларації. Відео

Суддя Конституційного суду України Володимир Мойсик нібито володіє незадекларованими земельними ділянками в Іванковичах під Києвом, а житловий триповерховий будинок оформив як недобудовану кухню.

Про це заявили журналісти проєкту "Стоп корупції". Розслідувачам вдалося зняти багатства судді за допомогою дрона (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У матеріалі наголошується, що Мойсик володіє дев'ятьма наділами загальною площею 3 га, хоча в його декларації вказано тільки три з них.

Маєток члена КСУ Скриншот відео

Будинок Мойсика в Іванковичах Скриншот відео

На території журналісти зняли кілька господарських споруд, фонтан, альтанки, висушене озеро й пасіку. Там також є критий басейн.

Пасіка судді Скриншот відео

Також розслідувачі побачили на території дерев'яну триповерхівку. У декларації Мойсика сказано, що він володіє літньою кухнею на 110 квадратів, причому там іще нібито не закінчені будівельні роботи.

Під цією будівлею був припаркований чорний автомобіль. Припускається, що це Lexus LX 510, який внесено до декларації члена КСУ.

Lexus LX 510 Скриншот відео

Відомо, що за сотку в Іванковичах доведеться заплатити в середньому 2 тис. доларів. Як порахували в "Стопкорі", земля під маєтком Мойсика могла коштувати більше 20 млн гривень.

Крім того, у цьому ж селі у чоловіка є інше майно – чотири ділянки на 2 га (одна з них орендована).

Додамо: на сайті КСУ зазначено, що президент призначив Мойсика Володимира Романовича суддею Конституційного суду України в січні 2016 року. Присягу суддя склав 27 січня.

Він – кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, суддя вищого кваліфікаційного класу. Нагороджений почесною грамотою Верховної Ради, орденами "За заслуги" II і III ступенів.

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