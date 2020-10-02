Кривонос про Крим: Росія знайде воду для військових, а на цивільних їй наплювати

Після анексії Росія відновила базу для зберігання ядерної зброї в Криму й розглядає український півострів лише для реалізації своїх військових цілей.

Таку думку в інтерв'ю "24 Каналу" висловив генерал Збройних сил України, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос. Запис розмови було опубліковано на YouTube-каналі видання (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Журналіст запитав у заступника секретаря РНБО, чи можливе розгортання повномасштабної силової операції Росії проти України через брак прісної води в Криму.

Військовий відповів, що тема води стала предметом спекуляцій, що дозволяє росіянам "піднімати градус".

"Насправді керівництво Росії абсолютно не цікавить населення. Їх цікавить на території Криму лише одне: розташування їхніх військових баз, аеродромів, військових частин. Не більше", – сказав Кривоніс.

Він зазначив, що як тільки півострів був анексований, у районі Краснокам'янки (Кизилташа) була відновлена колишня підземна база для зберігання ядерних боєприпасів.

"Це загроза не тільки Україні, це загроза і європейському, і світовому співтовариству", – підкреслив Кривонос.

"На військових воду вони знайдуть, а на цивільних їм абсолютно наплювати", – додав він.

На запитання про те, чи можна було захистити Крим, військовий відповів: якби все було згідно з планом, розробленим у грудні 2013 року, "все було б нормально і склалося зовсім по-іншому".

На думку замсекретаря РНБО, відсутність національних цінностей і єдиної національної ідеї призвело до зради українських військових, які примкнули до російської сторони.

Пропонуємо подивитися запис інтерв'ю:

Як писав OBOZREVATEL, Сергій Кривонос вважає, що Україні необхідно змінити своє законодавство та дозволити розміщення на своїй території військових баз союзників із НАТО.