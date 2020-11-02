Винуватцю смертельної ДТП у Києві, у якій загинула майже вся родина, винесли вирок

Антон Желепа – винуватець смертельної ДТП на Старообухівській трасі Києва, яка сталася 12 липня 2020 року, отримав десять років ув'язнення.

Вирок оголосив йому Голосіївський суд столиці, повідомляє ТСН. Під час страшної аварії загинули мати, батько і двоє дітей, ще один хлопчик залишився живий.

Желепа отримав десять років ув'язнення. Одразу після судового засідання його направили до в'язниці.

Журналістів до залу суду не пустили, на засіданні були присутні адвокати та сторона потерпілих.

Антон Желепа в суді Telegram PavlovskyNEWS

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