Винуватцю смертельної ДТП у Києві, у якій загинула майже вся родина, винесли вирок
Трагедія сталася на Старообухівській трасі 12 липня 2020 року
У машині постраждалих їхали двоє дорослих і троє дітей
У водія "Мерседеса", який скоїв аварію, виявили 1,37 проміле алкоголю
Антон Желепа – винуватець смертельної ДТП на Старообухівській трасі Києва, яка сталася 12 липня 2020 року, отримав десять років ув'язнення.
Вирок оголосив йому Голосіївський суд столиці, повідомляє ТСН. Під час страшної аварії загинули мати, батько і двоє дітей, ще один хлопчик залишився живий.
Желепа отримав десять років ув'язнення. Одразу після судового засідання його направили до в'язниці.
Журналістів до залу суду не пустили, на засіданні були присутні адвокати та сторона потерпілих.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві, на Старообухівській трасі, 12 липня трапилася масштабна смертельна ДТП.
Загинули чотири людини: чоловік із дружиною, а також 8-річна дівчинка померли майже одразу, а 10-річний хлопчик – у лікарні.
Вижив лише 12-річний хлопчик, його врятували лікарі.
У мережі з'явилося відео моменту ДТП.
Там же опублікували фото та ініціали підозрюваного в скоєнні ДТП.
Винуватцем аварії виявився Антон Желепа, 1981 року народження, уродженець Росії.
З'ясувалося, що він раніше був судимий за хуліганство, домашнє насильство і побиття людини.
Автомобіль Mercedes з держномером AI0999HB, за кермом якого був Желепа, зареєстрований на мешканку Козина Київської області Ольгу Нікітіну.
Через 20 хвилин після ДТП машина була подана в розшук як викрадена.