ЗМІ назвали причетних до присвоєння коштів із міськбюджету Кривого Рогу

Головним у Кривому Розі із незаконного присвоєння грошей із бюджету міста ЗМІ називають сина мера Юрія Вілкула – Олександра.

Як ідеться у розслідуванні Політради, чинна влада зайняла всі можливі сфери діяльності, щоб максимально контролювати бюджет і реалізувати на ньому "схеми".

За інформацією журналістів, безпосередньо з Олександром Вілкулом пов'язана компанія ТОВ "Веста медіа корпорейшн" – рекламне агентство, яке за 11,5 млн грн займалося піаром для міської влади на телебаченні, сайтах і в друкованих виданнях. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом зловживання повноваженнями, адже вартість послуг значно завищена.

Журналісти стверджують, що чинна влада фактично контролює всі можливі сфери діяльності. Водночас у кожного є своя зона відповідальності, де він може – з дозволу Юрія Вілкула – здійснювати свої незаконні оборудки, адже вони абсолютно впевнені, що зможуть вкотре уникнути покарання.

Окрім цього, до привласнення бюджетних коштів Кривого Рогу причетний заступник міського голови міста Юрія Вілкула, Олександр Катриченко. Близькими до нього називають низку приватних компаній, які освоюють бюджетні кошти в сфері освіти. За його сприяння ПП "ВКФ" КОНКОРД" отримало безліч тендерів на ремонт освітніх установ на загальну суму понад 27 млн грн.

ТОВ "Крома" з 2016 року отримала підрядів від Департаменту освіти і науки Криворізької міськради на суму понад 50 млн грн. Було вироблено ремонт дитячих садків і шкіл міста. Відзначимо, що вартість багатьох робіт була до 200 тис грн, тому тендерна процедура була необов'язкова.

Фірма "Донпромпроект" за 53 млн грн побудувала нові інженерні мережі і споруди по вулиці Симонова, за 24,8 млн грн провела реконструкцію системи світлотехнічного обладнання в аеропорту, а також отримала 70 підрядів від Департаменту освіти і науки на суму понад 22 млн грн.

Ще одна компанія, яка працює в сфері освіти – ТОВ "Теплоенерго КР" – є монополістом по ремонту систем опалення в школах Кривого Рогу. З 2017 року міськрада перерахувала компанії 10,7 млн грн за надані послуги.

Варто зазначити, що з 1340 тендерів, які провів Департаменту освіти і науки Кривого Рогу з 2017 року 1320 були неконкурентними, а, значить, учасники торгів свідомо знали переможця, що може свідчити про корупцію.